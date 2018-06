'Nieuw OK-systeem Refaja veiliger voor patiënt'

Boven elke operatietafel hangen drie computerschermen op beweegbare armen. Op deze schermen kan de chirurg alle informatie die hij tijdens de operatie nodig heeft direct zien. Dit kunnen rechtstreekse beelden zijn van de kijkoperatie waar hij op dat moment mee bezig is, maar ook lab-uitslagen of een röntgenfoto die in het EPD (elektronisch patiëntendossier) is opgeslagen. Ook is het mogelijk de kijkoperaties of bepaalde delen daarvan digitaal op te slaan en toe te voegen aan het EPD of te streamen naar ruimtes buiten de OK. Handig voor opleiding, supervisie of second opinions van medisch specialisten op afstand.

Logisch

Het klinkt zo logisch, maar in de praktijk blijkt de digitalisering in de meeste Nederlandse operatiekamers nog niet zo ver gevorderd. Meestal hangt er ergens op een operatiekamer een computerscherm aan de muur voor informatie die uit het EPD moet worden verkregen. Lab-uitslagen en dergelijke moeten in zo’n opstelling vaak worden voorgelezen of de chirurg moet heen en weer lopen tussen een computer aan de wand en de patiënt op tafel. De schermen die nodig zijn voor kijkoperaties zijn niet flexibel genoeg, waardoor de operateur zich dikwijls in de raarste bochten moet buigen tijdens een dergelijke ingreep. Met lichamelijke klachten tot gevolg.

Standaard

Het digitale OK-systeem is destijds door de medewerkers van de drie OK-complexen van Treant geselecteerd als standaard. Daarom wordt het ook in het operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Bethesda geïnstalleerd. Dit wordt momenteel verbouwd. En te zijner tijd zal het ook in Emmen komen.