Groningen Airport Eelde heeft een goed jaar achter de rug

Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. De luchthaven realiseerde een passagiersgroei van 26% en behaalde hiermee een passagiersrecord; 227.982 passagiers kozen voor de Luchthaven van het Noorden. Daarnaast heeft Groningen Airport Eede in 2017 een positief financieel resultaat geboekt.

De resultaten van de luchthaven worden toegelicht in het jaarverslag van Groningen Airport Eelde. Deze is vanaf vandaag gepubliceerd op de website groningenairport.nl/jaarverslag2017

Aandeelhouders investeren

Naast de passagiersgroei is het financieel resultaat mede te danken aan de investering van de aandeelhouders. De kosten voor brandweer en beveiliging werden tot nu toe door de luchthaven zelf gedragen. Vanaf 2017 worden deze kosten voor een belangrijk deel door de aandeelhouders, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen betaald. Nu deze kosten niet meer geheel op de exploitatie van de luchthaven drukken, laat zij een positief resultaat zien.

Samen investeren in de toekomst

De luchthaven is blij met het positieve resultaat. Gerrit Baarda, Manager Finance Groningen Airport Eelde: “Het stelt ons als luchthaven in staat om in de toekomst te investeren. Daar wordt in 2018 al gebruik van gemaakt. We investeren in medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe routes."