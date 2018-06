Vmbo’ers en mbo’ers zetten vrijheid in beweging met zelfontworpen moNUment

Dat doen de teams als deelnemer aan Vakkanjers, een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. De teams met de beste ontwerpen pitchen hun idee tijdens het landelijke eindevent Vakkanjers LIVE, in juni 2019.

In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding en vrijheid. Hoewel het aantal mensen met eigen ervaringen en herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog afneemt, blijkt uit onderzoek dat de oorlog nog altijd invloed heeft op de huidige mening over vrijheid. Om erachter te komen hoe de huidige generatie jongeren denkt over vrijheid, brengen Vakkanjers en het Nationaal Comité 4 en 5 mei de challenge ‘vrijheid in beweging’ tot leven.

Eigentijds moNUment

In de challenge geven de teams eigentijdse invulling aan het begrip vrijheid. Bijvoorbeeld met licht, interactie en energie. De teams bouwen een eigen moNUment, de ontwerpen zijn verbonden met elkaar en kunnen elk jaar verder worden uitgebreid. Ontwerpeisen van de opdracht zijn naast de modulaire opzet onder meer gebruik van duurzame materialen en robuustheid.

Samen vieren

“Het Nationaal Comité 4 en 5 mei werkt samen met allerlei mensen en organisaties aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de bevrijding en vrijheid”, zegt Jan van Kooten, directeur van Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Daarbij zijn we altijd op zoek naar het vinden van nieuwe activiteiten die invulling geven aan herdenken, vieren en herinneren.”

Nieuwe dimensie

“Dat doen we nu dus samen met Vakkanjers. We vragen de deelnemers hun kijk op vrijheid te verbeelden in een eigentijds moNUment. Ik weet zeker dat de creativiteit, frisse blik en technische skills van de teams dynamische installaties gaan opleveren. MoNUmenten die het begrip vrijheid een compleet nieuwe dimensie geven en waar we nog jaren mee vooruit kunnen.”

Meer informatie

Meer informatie op www.vakkanjers.nl