Schooleducatieproject De Klinker groot succes

"Onze leerlingen hebben de afgelopen maanden werkelijk fantastische theaterlessen gevolgd en bezoeken aan De Klinker gebracht", aldus Jeanette Vreugdenhil, directrice van cbs De Wegwijzer in Bellingwolde.

Omdat een theaterbezoek niet voor iedereen zelfsprekend is, biedt De Klinker jaarlijks schoolvoorstellingen aan aan basis- en middelbare scholen. Afgelopen schooljaar bestond het aanbod uit een interactief programma waarbij leerlingen in de klas les kregen aan de hand van een tv-serie en een bijbehorend lespakket waarin Christie & Kris de hoofdrol speelden. Daarnaast speelde het Winschoter Schooltheater de sterren van de hemel tijdens maar liefst 6 volgeboekte voorstellingen.

Zelf aan de slag

Naast een eigen schoolproductie, waarbij scholen zelf aan de slag gingen met het maken van een voorstelling en de voorstellingen ‘Het geheim van de schatkist’ en ‘Oma’s Kolderzolder’ was het laatste onderdeel de Klinkerdag.

Tijdens de Klinkerdag gingen leerlingen van de bovenbouw in groepjes met medewerkers van De Klinker door het gebouw voor een kijkje ‘backstage’. Na deze unieke rondleiding ging het hard tegen hard tijdens de ‘jongens tegen de meisjes-quiz'.

Het schooleducatieproject is dit seizoen speciaal ontwikkeld voor De Klinker door producent van Straat tot Laan. Er hebben zich maar liefst 30 basisscholen in geschreven voor het totale pakket, inclusief een voorstelling van het Winschoter Schooltheater.

Intensief project

"Het was een intensief project, zowel voor de scholen als de organisatie van De Klinker, maar het was het dubbel en dwars waard", aldus Bianca de Winter, medewerker schooleducatie. "Het is geweldig om te zien hoe alle scholen enthousiast mee hebben gewerkt aan dit project en vooral hoe gedreven de leerlingen mee hebben gedaan! Het aanbod voor volgend schooljaar ligt er alweer. We zien ernaar uit om volgend seizoen weer zoveel mogelijk scholen te ontvangen."