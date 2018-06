Judoka Esmee Vos uit Midwolda haalt zwarte band

Esmee hoefde voor de examencommissie van het district Noord-Nederlandgeen Kata te laten zien omdat ze al 100 wedstrijdpunten had gehaald. Ze begon met de staande technieken, die ze zeer gecontroleerd wist uit te voeren. Daarna mocht zij de grondtechnieken demonstreren. En met succes.

Esmee Vos is in september 2011 begonnen met de judosport. Ze is bijna iedere weekend op de tatami te zien tijdens nationaal en internationale wedstrijden. Volgens trainer-coach Ronnie Grave legde ze een goed examen af.



