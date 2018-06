Expositie Jan F. Bogema in gemeentehuis Pekela

Jan F. Bogema exposeert van 26 juni 2018 tot 3 augustus 2018 in het gemeentehuis van Pekela. In de centrale hal van het gemeentehuis is een expositiewand waar (amateur) kunstenaars uit Pekela en de regio de mogelijkheid hebben om te exposeren.

De kunstenaar is in 1939 geboren in Usquert. Vele bezoeken aan musea tijdens zijn periode op de Hogere Burgerschool in Warffum zijn van blijvende invloed geweest op zijn werk. Als lid van de Stichting Museum Klooster in Ter Apel organiseerde hij tentoonstellingen moderne kunst en onderhield hij contacten met kunstenaars.

Figuratief

Landschappen zijn vrij figuratief geschilderd in een stijl die verwant is aan de stijl van De Ploeg uit Groningen. Hij vangt de wonderschone Groninger dorpjes in felle kleuren, die soms van het doek lijken te spatten. In zijn schilderijen combineert hij een tekenachtige stijl in de bebouwing met een lossere toets in het landschap.

De expositie is te zien in het gemeentehuis van Pekela tijdens openingsuren.

Meer werk van Jan F. Bogema is te bewonderen op www.galerie-janfbogema.nl