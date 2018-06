Beweegcoach+ voor Wedde en Vlagtwedde

Het beweegprogramma Beweegcoach+ wordt vanaf september in Wedde en Vlagtwedde aangeboden. In dit programma worden deelnemers met een chronische aandoening of lichamelijke beperking individueel begeleid naar een actievere leefstijl.

Dit zorgt voor een betere gezondheid en sociale contacten. In Ter Apel en Blijham zijn sinds vorig jaar al ruim 30 mensen met succes begeleid door beweegcoaches Ineke Raukema en Taco de Jong.

Programma op maat

Meer bewegen kan voor mensen met een lichamelijke beperking (bijvoorbeeld na een hersenbloeding) of een chronische aandoening (bijvoorbeeld suikerziekte) veel gezondheidswinst opleveren. Daarnaast levert het vaak nieuwe sociale contacten op. In het programma Beweegcoach+ worden deelnemers gedurende anderhalf jaar individueel begeleid naar een actievere leefstijl. Doordat per persoon gekeken wordt naar wat er mogelijk is, is het programma voor iedereen geschikt.

Beweegprogramma

Deelnemers krijgen eerst een gratis intake bij een fysiotherapeut in de buurt. Daar wordt gekeken naar de belastbaarheid, balans, loopvaardigheid, kracht en bloeddruk. De coach helpt vervolgens met het zoeken naar mogelijkheden in de buurt om meer te bewegen. Dit kan georganiseerde beweging bij een vereniging zijn, maar ook niet georganiseerde beweging, bijvoorbeeld wandelen. Daarnaast ontvangen deelnemers een stappenteller om inzicht te krijgen in hun dagelijkse hoeveelheid beweging. Gedurende anderhalf jaar is er regelmatig contact met de beweegcoach. De individuele begeleiding van de beweegcoach is kosteloos.

Dichter bij de inwoners

Beweegcoach+ is vorig jaar gestart in Ter Apel en Blijham. Wethouder Wietze Potze: “Het project is daar een succes: deelnemers voelen zich door hun actievere leefstijl energieker, vrijer en hun gezondheid is verbeterd. Door het programma nu ook in Wedde en Vlagtwedde aan te bieden, zitten de beweegcoaches dichter bij de inwoners en kunnen we nog meer mensen helpen aan een actievere leefstijl.”