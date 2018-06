AED hangt bij huis Lucas en Gea in Oude Pekela

Lucas en Gea, die op zondag 3 juni een concert gaven op het Bastionplein - bij de COOP - in Bad Nieuweschans wilden onder meer de aandacht vestigen op het initiatief om meer AED-apparaten in de buurt te krijgen. Inmiddels in de AED aangeschaft.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil, maar de hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren.

Gea is zelf gediplomeerd EHBO’er en weet uit ervaring hoe belangrijk deze levensreddende apparaten zijn. Haar doel was om - onder meer met het concert in Bad Nieuweschans - geld bijeen te brengen voor een BuurtAED.

Aan de andere kant van het water

Lucas hierover: "In Pekela hangen wel een paar AED's, maar alle aan de andere kant van het water. Het is bij een hartstilstand noodzakelijk dat er binnen zes minuten gereanimeerd wordt in combinatie met het gebruik van een AED. Vandaar de keuze het apparaat bij ons thuis te hangen, zodat mensen in dit deel van Pekela ook hiervan gebruik kunnen maken, mocht het nodig zijn."

De AED is onder meer gesponsord door Philips, Bert Stuut een een groot aantal kleinere ondernemers. Het apparaat is aan het het hek van de woning aan Industrieweg Oost 18 in Oude Pekela gemonteerd door Diepenbroek. Installatietechniek.