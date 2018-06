Tweede editie Doggy Event in Winschoten

Na het grote succes van vorig jaar vindt zondag 24 juni het tweede gratis toegankelijke Husse Doggy Event plaats in Winschoten. Dit in samenwerking met de kinderboerderij aan de plaatselijke Bovenburen 96.

Er wordt onder meer voedingsadvies gegeven, er zijndemonstraties en workshops, een hondenkeuring, eten/drinken en veel stands met onder andere Husse Zweeds kwaliteitsvoer, riemen en halsbanden, hondensnacks, hondenmanden, trimsalon, hondenmasseur, dierenfotografie, de zeeptuin, Novo, Stichting Snoezelhond en Dierenvoedselbank Feo. Verder krijgt men een gratis goodiebag.

Voor de honden is er een trainingsparcours, behendigheidsspelletjes, een hondendoolhof, gezondheidscheck, ballenbak en uiteraard wat lekkers.

Ranjakoe

Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen of op de speeltoestellen, een rondrit met paard en wagen maken en geschmint worden. Ook is er een ranjakoe. Daarnaast is de dierenambulance aanwezig en kan men op de foto met zijn of haar hond.

Het Husse Doggy Event bij Kinderboerderij Winschoten is van 10.00 tot 17.00 uur.