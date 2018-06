Politie Oldambt op zoek naar bestuurder zwarte Ford Mondeo

Politie Oldambt is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Ford Mondeo Station met kenteken JZ-727-F.

Maandagavond werd de wagen door de politie achtervolgd, maar de bestuurder reed zo gevaarlijk dat de achtervolging is gestaakt.

Deze Ford, met schade aan de voorzijde en ook kigt een deel van de bumper er af, is gestolen en de politie vermoedt dat de auto in Oost-Groningen staat of rijdt.

Wie de wagen ziet rijden wordt verzocht 112 te bellen.