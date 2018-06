Oost-Groningers in finale Open Nederlands Kampioenschap Poker 2018

Julian Hazelhof uit Oude Pekela en Mark Dusseljee uit Finsterwolde staan in de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2018, dat zaterdag 30 juni wordt gehouden in Hotel De Heerlickheijd van Ermelo in Ermelo.

Organisator Mathijs Jonkers vertelt over het evenement en wat de winnaar wint. “Het Open Nederlands Kampioenschap Poker is een pokerevenement voor de recreatieve pokerspelers die Nederland rijk is. Poker is nog steeds erg populair. Het eerste seizoen hadden we iets meer dan 4.000 deelnemers, daarna is het elk jaar gegroeid en vorig jaar deden er maar liefst 7.500 spelers mee. Dat we dit jaar wederom gegroeid zijn hadden we niet verwacht.”



Voorrondes

Verspreid over 136 locaties hebben deelnemers van januari tot en met juni voorrondes gespeeld. Van elke voorronde kwalificeert de winnaar zich direct voor de landelijke finale. Vanaf 80 deelnemers gaat ook de nummer twee direct door naar de finale. De beste 5 procent kwalificeert zich voor de halve finales en de beste 6 tot 10 procent krijgen een wildcard. Uiteindelijk hebben 194 pokerspelers zich via de voorrondes en halve finales weten te plaatsen voor de landelijke finale in Ermelo.

Winnaar

De winnaar wint een bokaal. Ook speelt hij of zij zich door de winst in de kijker en heeft daardoor een goede kans om een sponsoraanbieding te krijgen. “Je kunt het vergelijken met andere sporten. Als iemand goed presteert dan wil een sponsor in die speler investeren.”

Zo’n sponsorcontract kan een speler veel opleveren. Pieter de Korver, een Nederlandse professionele pokerspeler, is daar het bewijs van. Hij won in 2008 een soortgelijk toernooi, waarna hij een sponsorcontract kreeg om grote internationale toernooien te spelen. Bij één van die toernooien won hij 2.3 miljoen euro.

Live uitgezonden

De gehele finale wordt live uitgezonden op https://www.onkpoker.nl/live/