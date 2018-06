Muziekvereniging DOK start muzieklessen op marimba en xylofoon in Blijham

Muziekvereniging DOK uit Blijham start op dinsdagavond 26 juni van 20.15 tot 21.00uur met muzieklessen op marimba of xylofoon.

De introductielessen worden verzorgd door Albert Hoven, die al jaren actief is in de slagwerkwereld. Hij is onder meer vaste druminstructeur van DOK.

Na de schoolprojecten is het idee gekomen om een melodisch slagwerk groepje op te richten. Er zijn al enkele opgaves, maar er kunnen zich nog aspirant-muzikanten aanmelden.

De lessen zijn gericht op de beginnende muzikant of de gevorderde die 'bijgespijkerd' wil worden.

Muziekvereniging DOK biedt op vier dinsdagavonden lessen aan. Voor meer informatie en aanmelden: info@muziekverenigingdok.nl.