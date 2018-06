Lange 'struuntocht' over landgoed Ennemaborgh

Het Groninger Landschap organiseert voor zondag 1 juli een wandeling over het landgoed Ennemaborgh in Midwolda.

Bij deze lange 'struuntocht' worden de karakteristieke rechte paden vermeden en worden er plekken bezocht die normaal niet zo toegankelijk zijn.

Gewapend met onder meer verrekijkers, schepnetjes en vlinderboeken struinen de wandelaars door het landschap en volgen zij een route die alle facetten van het gebied laat zien. Halverwege de tocht staan er broodjes en een drankje klaar.

De wandeling is van 10.00 tot 15.30 uur. De Ennemaborgh is gevestigd aan de Hoofdweg 96 in Midwolda. Deelname is gratis en aanmelden kan via https://www.groningerlandschap.nl/