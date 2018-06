G-judoka Daan Boumans uit Scheemda gaat voor de zwarte band

Daan Boumans doet zaterdag 30 juni judo-examen voor de zwarte band. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat Daan het Downsyndroom heeft en daarmee - als het examen succesvol verloopt - één van de eerste judoka's in het Noorden is die de eerste Dan haalt.

Daan traint bij Judovereniging Scheemda, dat een 'aangepaste judogroep' heeft voor G-judoka's. Hij is volgens vader Ron al ruim 20 jaar lid.

"Een docent van Daan heeft hem aangezet om op judo te gaan. Hij had een matige motoriek en volgens de docent zou judo helpen dit te verbeteren. Achteraf bleek de docent gelijk te hebben."

Met sprongen vooruit

"Niet alleen zijn motoriek verneterde, maar ook andere aspecten, zoals techniek, het kunn en anticiperen op situaties en het nadenken. Zijn ontwikkeling is, door het judo, met sprongen vooruit gegaan."

Daan zou al eerder opgaan voor de zwarte band, maar zijn judopartner waarmee hij Kata's oefende (Kata's zijn judo-technieken), Johan Borgman uit Pekela, overleed een aantal jaren geleden.

Tijdens het examen op 30 juni in de sporthal bij de plaatselijke obs 't Jaarfke moet hij de jury overtuigen in drie disciplines: Kata's, grondoefeningen (ne-waza) en staand werk (tachi-waza).

Special Olympics

Dat Daan in vorm is bewees hij onlangs op de Nationale Specials Olympics in Doetinchem, waar hij een bronzen medaille haalde. Meer informatie hierover op: https://hetstreekblad.nl/2018/06/13/judovereniging-scheemda-pakt-eremetaal-op-de-nationale-special-olympics-2018