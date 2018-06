Dusty Hat maakt indruk in Ons Noabershoes

Voor de gelegenheid was het dorpshuis geheel omgetoverd tot een gemoedelijke en ontspannen lounge. Bezoekers konden, zowel binnen als buiten, genieten van allerlei lekkere, verfrissende drankjes van de vernieuwde drankenkaart in Eetcafé Ons Noabershoes.

Dusty Hat staat bekend om de muzikale sfeer die ze tijdens elk optreden neerzetten en de kleine, intieme setting in het eetcafé maakte dit nog eens extra bijzonder. Het optreden kreeg nog een heel speciaal karakter doordat de band na afloop bekend maakte dat dit het laatste optreden van Dusty Hat in deze bezetting is geweest.

Duetten

Gerry Wolthof, Marianne van der Velde, Ilona van Veen en Harry Steneker hebben sinds 2014 vele malen samen opgetreden in de formatie Dusty Hat. Het idee daarvoor is ontstaan doordat Gerry en Marianne besloten enkele duetten op te gaan nemen. Na het eerste duet waren beiden zo verrast en enthousiast dat ze ter plekke afspraken dat ze daar meer mee wilden gaan doen. In bassist Hans en violiste Ilona vonden ze de perfecte begeleiders en ontstond Dusty Hat.

Vocaliste

De formatie nam zaterdag met een lach en een traan afscheid van vocaliste Marianne. Het is voor haar niet mogelijk om het musiceren en optreden te combineren met haar nieuwe studie. Hoewel het nieuws dat Marianne stopt nog vers is, is al wel duidelijk dat Dusty Hat blijft voortbestaan. Gerry, Ilona en Hans zijn op dit moment zoekende naar een manier om de inbreng van Marianne op een andere, passende wijze invulling te kunnen geven.

Er is een grote kans dat de band in de toekomst nog een terugkeert naar Ons Noabershoes. “Het warme en welkome gevoel, het enthousiaste publiek en het feit dat we voor het laatst in deze bezetting speelden maakt deze avond en dit optreden onvergetelijk”, volgens Gerry Wolthof.

Ook de organisatie is erg tevreden en kijkt terug op een avond vol beleving en saamhorigheid. “Met Dusty Hat hebben we gekozen voor een band die klinkt als een klok en die ook in staat is om verbintenissen tussen mensen te kunnen smeden. De muziek van de band verbroedert en ontroert maar biedt bezoekers ook de kans om een dansje op de dansvloer te wagen. We kijken terug op een avond vol lachende gezichten en prachtige klanken. Wat ons betreft kan het niet mooier.”

De Troebadoers

Het eerstvolgende concert in Ons Noabershoes is op zaterdag 6 oktober. Dan komt De Troebadoers.