Actie bij Intratuin Winschoten in De Nationale Tuinweek: Tegel eruit, plant erin

Winschoten

Meer groen in de tuin helpt wateroverlast te voorkomen. Als de zware buien van de laatste tijd iets hebben laten zien, is het dat we minder steen in onze tuinen moeten hebben. Daarom komt Groei en Bloei met de actie 'Tegel eruit , plant erin”. Wie een oude tegel inlevert, krijgt twee planten terug.