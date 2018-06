Ruim 200 teams in actie tijdens 31e editie Strandvolleybal Westerwolde

Ruim 200 teams kwamen afgelopen weekend in actie tijdens de 31e editie van Strandvolleybal Westerwolde. Thema dit jaar was 'Circus'.

Strandvolleybal Westerwolde draait niet alleen om het sportieve aspect, maar ook om gezelligheid. Vandaar dat veel van de in totaal 1135 volleybalwedstrijden al meedere malen actief zijn geweest op dit evenement.

Er kwamen maar liefst 227 teams in actie, een record. Gespeeld werd op één strand. Vorig jaar werden de partijen nog afgewerkt op twee stranden, maar - mede op verzoek van de teams - is de organisatie 'back to basic' gegaan, zo wordt gesteld.

Voor liefhebbers van het WK voetbal werd een aantal wedstrijden op een groot LED- scherm vertoond.

Foto's Jacob Musch