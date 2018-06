Manschappendagen bij brandweer Winschoten

De manschappendagen voor de brandweer werden dit jaar gehouden in Winschoten. Alle brandweermensen bij de Veiligheidsregio (VR) in Groningen konden zich inschrijven op een van de dagen en op die dag zes oefeningen doorlopen.

In groepen van zes personen (veelal uit verschillende korpsen) kon een presentatie worden bijgewoond, informatie over hybride auto's worden uitgewisseld, een modelbrand worden bestreden, een chemische lekkage met slachtoffers veilig behandeld, nieuwe brandslangen testen en een ademlucht hindernisbaan worden doorlopen.

Kennis en prodecures

De sessies waren vooral gericht op het uitwisselen van en opdoen van kennis en het toepassen van nieuwe verbeterde procedures. Bij een ongeval met de nieuwe hybride auto's bleek dat het accusysteem voor uitdagingen zorgt maar kwam ook het besef dat het niet zo spannend hoeft te zijn als gedacht werd. Vooral ook het uitwisselen van kennis en 'hoe doen jullie het?' bleek zeer zinvol.

Chemische procedure

Bij de chemische procedure is veel gewijzigd en is het 'eenvoudiger' geworden. Hierbij uiteraard de veiligheid en het redden van slachtoffers heel erg in het oog houdend. Ook werd er getest met de nieuwe O-bundels brandslangen, een systeem wat inmiddels al bij de ploeg uit Scheemda op de auto aanwezig is en tot wel drie keer zo veel water levert als de traditionele hoge druk en toch niet veel zwaarder is. Een vergelijkende test door het vullen van twee vuilcontainers leverde een tijdsverschil op van bijna 3 maal zo snel.

700 Manschappen

De brandweer kijkt terug op twee succesvolle weken. In oktober dit jaar komen de overige deelnemers nog aan de beurt. Uiteindelijk worden zo'n 700 manschappen van de VR Groningen in deze sessies bijgeschoold.

Foto's Marcel Lameijer