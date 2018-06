Demi Peters en Janick Lanting naar jeugdtoernooi Ens

De Open Flevoland World Cup 2018 vindt tot en met 23 juni plaats in Het Wapen van Ens. Daarnaast is er een invitatietoernooi voor jeugdspelers in de welpen- en

pupillencategorie. Het gaat om welpen geboren in 2008 of later en pupillen geboren tussen 2005 en 2008.

Geïnviteerd

Beide Oost-Groninger damtalenten Demi Peters en Janick Lanting zijn voor dit toernooi geïnviteerd. Dit driedaags toernooi omvat 10 ronden 'Zwitsers systeem,, onder een speeltempo van Fischer 20 minuten plus 5 seconden.

Het begint voor de 20 jonge dammers op woensdagmiddag 20 juni met 3 ronden, gevolgd door 3 ronden op vrijdagmiddag en aansluitend 4 ronden op zaterdag. Bij gelijk eindigen volgt een barrage met een versneld speeltempo.

MTB Open Hoogeveen

Na dit toernooi, van 13 tot en met 18 augustus, nemen Demi en Janick deel aan het jeugdtoernooi van MTB Open in Hoogeveen.