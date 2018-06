Bloemetje van de Week voor Louise van Dingen uit Winschoten

Louise werd genomineerd door Amina Van Dingen. Ze schreef: “Ik nomineer Louise. Ze heeft op haar 51e een hbo-opleiding afgerond. Hbo verpleegkundige! Naast haar werk en gezinsleven!”

De initiatiefnemers Jos Schaafsma en Pascal Meinders worden ontvangen in een opgeruimde woonkamer. Terwijl ze aan de robuuste keukentafel plaatsnemen en Louise koffie zet, zegt ze: “Afgelopen week heb ik veel schoongemaakt en opgeruimd. Allemaal dingen die tijdens de studie niet lukten..”

De Esperando's

Amina is de oudste dochter van Louise. Ze drinkt een kopje mee, maar moet zo weg. “Ik ben manager van De Esperando’s, een muzikaal duo. We moeten zo naar Culemborg voor een optreden.”

Louise begon op haar 47e met de hbo-v. Ze werkte toen bij het UWV. “Ik was toe aan iets nieuws. Ik heb drie dochters. Zij waren toen op een leeftijd dat ze wel voor

zichzelf konden zorgen.”

In het eerste jaar ging ze één dag per week naar school. De andere dagen waren dan stage in het UMCG. Het laatste jaar werkte ze vijf dagen per week. En moest daarnaast een scriptie schrijven. “Ik liep ik stage op vier verschillende afdelingen. Op de laatste afdeling voelde ik me op mijn plek.”

Trots

Amina is trots op haar moeder: “Ze haalde alles in één keer. En met een gemiddelde van 8,04”. “Vorige week heb ik mijn eindopdracht verdedigd”, zegt Louise. ”Daarna realiseerde ik me dat ik die vier jaar best veel offers heb gebracht. Onbewust toch een spanning opgebouwd. Van huis ben ik wel een streber.”

Ze begon in een groep van acht mensen. En is de enige van die groep die zonder vertraging de opleiding afrondt. “Ik had dus mijn diploma en wilde solliciteren. Maar een cv schrijven enzo dat is helemaal niet mijn ding. Toen vroeg de teamleider waar ik mijn laatste stage liep of ik bij die afdeling wilde werken.”

Louise werkt bij de afdeling urologie. “Daar komen veel oncologie patiënten. Ook al is het uitzichtloos voor veel patiënten, ik probeer om het draaglijk te maken voor hen. Dan heb je je leeftijd mee. Ik heb wel wat levenservaring natuurlijk.”

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreiking is 28 juni. Amina: “Daar gaat ze in een limousine naar toe. Dat hebben we al geregeld!”

