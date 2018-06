Straatpraat: centrumvisie?

De komst van een centrumvisie voor Roden komt langzaam maar zeker dichterbij. Straatpraat ging weer even de straat op met de vraag of volgens u het centrum beter of mooier kan. Of moet...

Mevrouw Jannie Lutjes uit Roden is positief. „Ik vind het centrum op zich wel leuk. Bijna alle boodschappen kun je hier krijgen. Maar voor rollators is het niet altijd gemakkelijk. Stoepen staan altijd vol”, verwijst ze naar reclameborden of terrassen.

„Tja, ik weet dat de gemeente daar geld mee verdienst, maar het is niet prettig. Ook mogen stoepen wat meer schoongemaakt. Met de rollator heb je last van graspollen. Of je struikelt er over. Ach, op zich is het wel mooi. Maar er is ook leegstand, dat is jammer. Bijvoorbeeld tegenover het gemeentehuis. Ik ben wel benieuwd of aanpassing van het busstation ook doorgaat”, besluit ze.

Mevrouw Jannie Veenhuizen uit Roden denkt dat het centrum voor verbetering vatbaar is. „In ieder geval de leegstand wegwerken, als is dat niet aan de gemeente. En het kan hier en daar wat netter”, meent ze. „Tja, als je met Amsterdam vergelijkt, is dit wel wat anders. Parkeerruimte is er genoeg, wel is het tijdens de weekmarkt iets minder. Maar goed, dan kun je ook op de fiets gaan.”

„Ik kwam 40 jaar geleden vanuit Veendam naar Roden. Dacht dat ik hier nooit zou wennen, maar we wonen hier prima. Toen had je nog wel veel oude huisjes. Wat onderhoud aan de openbare ruimte betreft, zou misschien de werkvoorziening meer kunnen betekenen. En vandalisme mag strenger aangepakt. Meer hangplekken? Nee, laten ze de disco van Klaas Pruim maar herbouwen. Voor de jeugd is er niets.”

Jeen Wobbes uit Bedum (maar tot twee jaar geleden nog Roden) heeft het altijd naar de zin gehad. „Of het hier en daar mooier kan? Ik zou het niet weten. Ik heb hier met plezier gewoond. Parkeren is ook goed, ik kan de auto altijd kwijt.”

„Als ik vergelijk met Bedum, dan is dit centrum groter en mooier. Al is Bedum ook een gezellig dorp, hoor. En rommelig, nee, dat valt mee. Leegstand is er wel, maar dat heb je overal. Ach, ik doe nooit zo moeilijk over dingen. Ik heb hier met plezier gewoond.” (Foto’s Germ Geersing.)