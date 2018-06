Theater ‘Gevangenis Monologen’’ de bajes in

In het najaar van 2017 was de veelgeprezen muziektheatervoorstelling Gevangenis Monologen te zien voor publiek tijdens 25 uitverkochte voorstellingen. Tussen 18 juni en 11 juli wordt het dertig maal gespeeld in vijftien penitentiaire inrichtingen in het hele land. Het zijn besloten voorstellingen. Het publiek bestaat uit gedetineerden en gevangenispersoneel.

De eerste optredens binnen de gevangenismuren zijn op maandag 18 juni. Dan is de voorstelling tweemaal te zien in Esserheem in Veenhuizen. Schrijver/theatermaker Christine Otten, één van bedenkers van de Gevangenis Monologen, kijkt uit naar de voorstellingen in de penitentiaire inrichtingen van achtereenvolgens Veenhuizen, Almere, Arnhem, Alphen aan den Rijn, Lelystad, Leeuwarden, Roermond, Heerhugowaard, Zwaag, Middelburg, Vught, Ter Peel, Nieuwegein, Almelo en Dordrecht.

Nieuwe dimensie

“Dit geeft toch weer een hele nieuwe dimensie aan het stuk. De optredens voor publiek waren te zien in de voormalige gevangenissen in Amsterdam, Arnhem, Haarlem en Utrecht. Ook heel bijzonder, maar straks staan we op de planken in echte gevangenissen. Met gedetineerden als publiek. We vertellen eigenlijk hun verhaal en zijn heel benieuwd hoe zij reageren.”

De Gevangenis Monologen is gebaseerd op de verhalen die zijn opgetekend door de schrijvers Herman Koch en Christine Otten op basis van hun ontmoetingen met (ex-)gedetineerden. De verhalen zijn bewerkt voor het theater. Regisseur van stuk is Kasper Kapteijn. Muzikant Lorijn von Pikartz draagt zorg voor de speciale muzikale arrangementen.

Geweld

Eén van de personen die centraal staat is Wesley. Zijn leven was er eentje met een moeilijke jeugd, geweldsdelicten en detentie. Maar uiteindelijk heeft Wesley zijn leven weer op orde gekregen. Al ging dat niet zonder slag of stoot. De Gevangenis Monologen vertelt zijn verhaal en dat van een andere ex-gedetineerden. Een verhaal over misdaad, liefde, tegenslag, vriendschap en kansen pakken.

Stichting Ideefix is nauw betrokken bij de Gevangenis Monologen en gebruikt de voorstelling om een discussie over detentie op gang te brengen. Tijdens de eerdere openbare voorstellingen was er na afloop ruimte voor een discussie met het publiek en ook in de gevangenis is er straks een nagesprek. In aanwezigheid van ex-gedetineerde Wesley worden na afloop van de voorstelling gesprekken gevoerd met gedetineerden en gevangenismedewerkers. Wat vonden zij van de voorstelling en hoe kijken zij aan tegen aspecten als vergelding, uitsluiting, herstel richting slachtoffers en een terugkeer in de maatschappij. (Foto’s DJI.)