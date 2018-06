School De Tandem zoekt tuinier

Er is in Roden vraag naar een enthousiaste tuinman/vrouw. OBS de Tandem in Roden is op zoek naar een persoon die in de zomermaanden vanaf 21 juli tot begin september de schooltuintjes en kas wil verzorgen en dat een paar keer per week.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Agnes de Groot, a.groot@obsdetandemroden.nl of met de VVB gevestigd in het Inwonersplein, tel. 050-3176500 (langskomen kan ook, Schoolstraat 50 in Roden).