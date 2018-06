Open Deur Route Nietap opent feest

Burgemeester Klaas Smid heeft zaterdag de Open Deur Route in Nietap/Terheijl geopend.

De route is onderdeel van het 325 jarig bestaan van Nietap en omdat de Buurtschap Nietap/Terheijl 115 jaar bestaat opende burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld zaterdagmiddag door het intrappen van een papieren deur de door Tiedia Dussel en Henny Zikken georganiseerde Open Deur Route, waarbij kunstenaars uit Nietap en Terheijl hun kunsten op diverse locaties aan het publiek toonden.

Bij Tiedia rees dit idee zo’n kleine twee jaar geleden en samen met Henny, zij is docent beeldend, textiel en mode zijn ze dit gaan uitwerken. Zaterdag en zondag lieten 32 deelnemers die hun deuren open hadden gezet op 22 locaties hun artistieke kunnen zien. Over publieke belangstelling geen gebrek, beide dagen kwamen de mensen in grote getalen een bezoekje brengen bij alle deelnemers.

Dit festijn was ook het begin van een spetterende feestweek die woensdag zal beginnen. Van alles en nog wat is er te doen voor zowel jong als oud. De straten zijn allemaal feestelijk versierd en het hele dorp leeft mee, zodat een ieder volop aan haar of zijn trekken zal komen.