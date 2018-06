Trage wandeling Sintmaheerdt in de herkansing

De nieuwe woonwijk in wording met een combinatie van zorgappartementen tussen reguliere woningen in wat straks Sintmapark gaat heten is nog volop in ontwikkeling. Ondanks sloop en inleveren van terreindelen zijn een aantal pareltjes op het gebied van bijzondere flora goed bewaard gebleven.

Op 21 juni staan naar verwachting de orchideeën nog volop in bloei, de ratelaar komt al in het zaad. Tormentil, kale jonker, beemdooievaarsbek, beemdkroon, knoopkruid en veel andere planten tonen zich nu op hun mooist. Op een mooie zomeravond is de kans groot dat ook vlinders, libellen, kikkers en ander klein grut zich laten zien.

Beheer

Uitdrukkelijk wordt tijdens deze wandeling ook de verbinding gelegd tussen planten en insecten. Hoe afhankelijk zijn ze van elkaar, wat zegt een plant over de al dan niet aanwezigheid van bepaalde insecten en andersom. Wat betekent dit voor beheer en habitat? En, wat kunnen wijzelf doen, zelfs in ons eigen kleine tuintje. Dus, veel interactie.

De route volgt (merendeels) goed gebaande paden zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, of mensen die gebruik maken van rolstoel of rollator zonder beletsel mee kunnen met deze wandeling. Opgave is niet nodig. Honden zijn, ook aangelijnd, niet welkom. Vertrek om 19.00 uur vanaf het centrale plein De Brink aan Spant 1 in Tolbert. Kosten voor niet IVN-leden: 2,50 euro.