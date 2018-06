Thijn verslaat gletsjer in Oostenrijk

After climbing a great hill one only finds that thera are many more hills to climb. In het najaar van 2012 maakt Thijn Buigholt uit Roden voor het eerst kennis met het handbiken.

Thijn volgt een clinic bij Beatrixoord onder leiding van Jetze Plat, paralympier en wereldkampioen. Thijn is 8 jaar, past nauwelijks op de handbike. Ondanks de regen is Thijn de laatste die ophoudt met fietsen. Dit is iets wat Thijn graag zou willen doen en die berg in Oostenrijk beklimmen lijkt hem ook wel wat. Maar Thijn is nog te klein en te jong voor het handbiken.

Zomer 2017, Thijn wordt lid van de handbikevereniging van het Beatrixoord (Stichting BEA) en gaat elke vrijdagavond trainen. Hij doet, op de dag dat hij dertien wordt, mee aan Haren-Haren, de eerste tocht. Die 30 kilometer blijkt vrij lang, na 10 kilometer is hij moe en wordt hij naar de finish geduwd door zijn vader.

Battle

Thijn gebruikt een handbike van het Beatrixoord. In het najaar van 2017 wordt Thijn gevraagd om mee te doen aan de Handbikebattle. Hierbij wordt een berg beklommen in Oostenrijk, de Kaunertaler Gletscherstrasse, 2150 meter hoogte, langs een stuwmeer op 1765 meter hoogte. Aan deze battle doen 150 handbikers mee, waarvan 12 teams, bestaande uit 6 personen en individuele handbikers. Vanuit elke revalidatiecentrum 1 team.

Buddy

De handbikers fietsen samen met een buddy, die hun begeleidt naar de top In oktober 2017 volgt de kennismaking met het team, zes mensen met elk hun eigen verhaal. Ook wordt er kennis gemaakt met de buddy´s. Naast een buddy uit het Beatrixoord heeft elke handbiker een vriend of familielid als buddy/begeleider. Eind oktober volgen de inspanningstesten. Op basis hiervan wordt een opbouwend trainingschema opgesteld. Thijn traint twee keer in de week in de sportschool en fietst drie keer in de week.

Team

In het voorjaar van 2018 volgen verschillende trainingsdagen en weekenden waarop het Battleteam gezamenlijk traint. In februari is ook Jetze Plat aanwezig, die een clinic verzorgt. Eind april is er een weekend georganiseerd in Tecklenburg. Hier wordt voor het eerst getraind in de heuvels. Thijn fietst al die trainingen op een leenfiets van de KNWU. Eind mei fietst Thijn nog een toertocht in Limburg, waarbij de Cauberg wordt beklommen. Deze toertocht kan hij eindelijk op zijn eigen handbike fietsen.

Eigen bike

Na lang wachten krijgt hij, op Koningsdag, een eigen stoere handbike, gemaakt in Italië. De laatste inspanningstesten laten zien dat Thijn flink vooruit is gegaan. Thijn lijkt klaar voor de Battle. Op 9 juni 2018 is het dan zover. Het team vertrekt vanuit Haren, met de bus, op weg naar de

Kaunertal (Feichten) . Ze verblijven in het rolstoelhotel Weisseespitze, waar de meeste teams verblijven. De begeleiding verblijft op de naastgelegen camping. De dagen erna worden besteed aan trainingen, met de bus het parcours verkennen en aan teambuilding.



Op 14 juni 2018 is het zover. Om 9.00 uur is de start. De 150 handbikers worden opgesteld bij de tolpoort en wachten op het startschot. De eerste verzorgingspost is bij het veerooster. Op het parcours lopen de koeien los in de alpenweides. Die kunnen een hindernis vormen onderweg. Na het

veerooster begint de eerste serieuze beklimming. Na 8 kilometer is daar een enorm groot stuwmeer waar ze 6 kilometer omheen fietsen. Daarna is er nog een klimmetje en een afdaling, waarna de laatste 3 kilometer 12% omhoog geklommen moet worden, van haarspeldbocht naar

haarspeldbocht. Dit is loodzwaar.

Jongste deelnemer

Aan het eind volgt een lichte afdaling. Door de laatste bocht is de finish in zicht, maar volgt nog een klimmetje, wat enorm afzien is. Maar Thijn haalt het, in 4 uren en 51 minuten is hij boven. Hij finisht als 76e en is met zijn 13 jaar de jongste deelnemer ooit.

Vrijdag is het rust. In de avond is de Golden Party, de afterparty voor alle deelnemers. Tevens is er een prijsuitreiking. Thijn krijgt de prijs van Rookie of the year. Een groot dansfeest van rolstoelers volgt. Het ultieme doel is bereikt door de handbikers. Voor velen betekent dit niet alleen het beklimmen van de berg, maar ook de wetenschap dat je, ondanks je handicap, nog veel kunt bereiken in het leven. (Eigen foto's.)