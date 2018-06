Invallen in Roden na jarenlang onderzoek

RODEN De politie heeft dinsdagochtend twee mannen uit Assen (44 en 46 jaar oud) aangehouden in een langlopend drugsonderzoek naar witwassen, fraude en handel in verdovende middelen.

Twee invallen waren in panden in Roden, een tattoo-shop en een administratiekantoor. In het kader van dit onderzoek en na de aanhoudingen van de verdachten zijn op elf locaties zoekingen gehouden. De twee verdachten kwamen in 2016 en 2017 al in beeld, maar er was toen nog onvoldoende bewijs om ze te vervolgen. De ingewonnen informatie maakte dat er een vervolgonderzoek werd ingesteld.

Uit vervolgonderzoek in 2017 bleek dat de twee verdachten onverklaarbaar vermogen hadden. Ze worden verdacht van witwassen, fraude en handel in verdovende middelen.