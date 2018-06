Pracht debuut Pais Sonic

Pais Sonic, het eerste muziekfestijn onder deze naam in het hopbeldorp, is zaterdagmiddag geopend door wethouder Henk Kosters.

Na de complimenten voor de organisatie, Volksvermaken en Muziek Coöperatie Peize was het aan de meidengroep Mr. Right de eer om het drie podia tellende festival te openen. De achttien deelnemende bands verzorgden het na het andere ene spetterende optreden. ’s Middags was en schmink en een springkussen voor festivalbezoekers in spe.

De organisatie bestaande uit Petrick, Annique Goudemond, Monique Fikenscher, Marjolein Blaauw, Joost Jansonius en VVP-ers Gert Bos, Rianne Mensinga en Dolf Venhuizen waren blij met het mooie weer en de hoge opkomst, het was gezellig druk. Al met al was de eerste editie van Pais Sonic een bijzonder geslaagd evenement. Daar gaan we nog meer van horen, beloven de initiatiefnemers.

De achttien bands waren New Decoderzz, 6Pack, Nou’N, Pepijn B, Timedrifters, FIST (famous in a small town), Foundation, Mr Right, Diverz, Postbus 9, Let there be rock, Djoekboks, Maybe’us, Fatal Injection, 4Some, Melissa, de Snits, Teeplesinnic. Het evenement wordt ondersteund door Volksvermaken Peize en Muziek Coöperatie Peize. (Foto’s Wanda de Jonge.)