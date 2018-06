Noa draagt bij aan kunstfeest Nietap

Noa Spriensma was zaterdag druk met haar bijdrage aan de feestweek in Nietap die deze week van start gaat.

Zaterdag zetten kunstzinnige Nietappers en Terheijlsters hun deuren open!. Noa, wonend aan de Vincent van Goghstraat te Nietap, droeg haar steentje bij door de Vincent van Goghstraat mee te helpen met versieren.

Het is de bedoeling dat elke straat er in de feestweek feestelijk uitziet. Elke straat moet zelf een thema uitbeelden. In de Vincent van Goghstraat hebben de bewoners voor het thema 'Zonnebloem' uitgekozen. Inderdaad, naar het bekende werk van de wereldberoemde Nederlandse kunstschilder Vincent Gogh.