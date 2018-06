Moord in Marwijksoord in thriller

De presentatie vond plaats op de Klaassteenweg in Marwijksoord bij Rolde. Voor deze plek is gekozen omdat deze straat een belangrijke rol speelt in het boek. In het begin van ‘De Paddenvanger’ worden hier vier jonge kerels om het leven gebracht. Is er sprake van een ruzie, rechts-extremisme of misschien toch een afrekening in het drugscircuit ? Inspecteur Freek Rossing staat voor een raadsel.

Ook het Shantykoor Rolde is van de party, want ook zij spelen een rol in het boek. Deze Drentse thriller speelt zich af in de omgeving van Rolde. Een verhaal over wraak en de dunne grens tussen goed en kwaad. Het eerste exemplaar is overhandigd aan burgemeester Eric van Oosterhout. Het boek is te koop bij de Drentse boekhandels, bij het Huus van de Taol in Beilen en via www.drentheboeken.com.