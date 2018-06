KTP begint sterk in Beach Soccer

De eerste speeldag in de Eredivisie Beach Soccer was voor KTP Beach Soccer in Harderwijk.

Nabij het Dolfinarium waren de velden aangelegd. De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen landskampioen HTC BS Zwolle. Vorig seizoen eindigden de meiden tegen HTC BS Zwolle met de finale om het Nederlands kampioenschap. KTP BS verloor toen met 3-4 en greep naast de titel. Een revanche is altijd welkom, maar zonder training en zonder wedstrijd in de benen is de overgang van zaal, veld naar zand wel een grote stap.

HTC BS had er al een speelronde opzitten. Toch was het KTP BS dat de Blauwvingers onder druk zetten en licht overwicht had. Een 2-0 voorsprong was ook terecht. Maar een wedstrijd was nooit gespeeld tot het eindsignaal geklonken had. Zo ook nu, de veerkracht van het HTC team met 5 internationaals bewezen hun klasse. Een 2-2 zou de eindstand worden na de reguliere speeltijd van 3 x 12 minuten real time.

Onnodig

Door een persoonlijke fout werd door KTP BS een onnodige vrijetrap weggegeven. Het doelpunt viel en daarmee was de eerste wedstrijd ten einde. De tweede wedstrijd werd gespeeld tegen de nieuwkomer in de eredivisie BS Domstad Majella. In deze wedstrijd liet KTP BS zien wat ze in huis hadden. Het zand voelde weer vertrouwd tussen de tenen en teamgeest kwam boven drijven. Het samen willen winnen versterkte het spel. Met fraai combinatievoetbal werd het niet sterke BS Domstad Majella weggespeeld met een 13-3 overwinning.

Complimenten voor de nieuwe speelster Aline van den Berg. Nog nooit eerder had ze voetballend in het zand gespeeld. In rap tempo paste ze zich aan en gaf daarmee al snel meerwaarde aan het team. Speelsters KTP BS Nieuw-Roden: Mariel Miedema, Nancy Loth, Amber Bandringa, Grytsje van den Berg, Martine Kooiker, Aline van den Berg, Joukje van der Meer, Sarah Rijzinga. Volgende speeldag 30 juni in Dronten. (Foto’s Wiebe Kooiker.)