Winsum Duurzaam zoekt locatie voor windmolens

Iedereen in Winsum en omstreken kan zich hierbij aansluiten. Door mee te doen aan één van de windmolens wek je je eigen duurzame stroom op. Daarnaast ontvang je korting op je energierekening door vrijstelling van de energiebelasting (Postcoderoosregeling).

Winsum Duurzaam zoekt nog locaties voor de windmolens. Ze zoeken agrariërs, die plaats hebben voor één of meerdere molens op het erf (agrarisch bouwblok). Heb je zo’n plek en ben je enthousiast over samenwerking in het opwekken van duurzame energie? Dan kunt u contact opnemen met: info@winsumduurzaam.nl of 06-521 271 16.

Website: www.winsumduurzaam.nl