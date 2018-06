Waddenunit en Zeehondencentrum redden verstrikte zeehond

Een boot van de Waddenunit van het ministerie van LNV heeft maandag een in een visnet verstrikte zeehond gered. Het dier was dusdanig ernstig verwond dat het werd overgedragen aan het Zeehondencentrum Pieterburen.

Opvallend was dat de zeehond een satelliet zender bij zich bleek te dragen voor onderzoeksdoeleinden. De zender van was overigens niet de oorzaak van de verstrikking, maar maakt het wel mogelijk het dier na vrijlating te volgen.

Maandag werd een in visnet verstrikte Grijze zeehond aangetroffen door de bemanning van “De Harder”, één van de boten van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit. Dit gebeurde in de buurt van Rottumeroog en het lukt de bemanning het dier van het net te bevrijden.

De wond die het stuk staandwandnet had veroorzaakt bleek echter dusdanig ernstig dat werd besloten het jonge vrouwtje naar Zeehondencentrum Pieterburen te brengen. Helaas worden er regelmatig dieren aangetroffen die verstrikt zijn geraakt in visnetten, die zonder hulp een lange lijdensweg tegemoet gaan met mogelijk de dood als gevolg.

Opvallend is dat de zeehond een zender bij zich droeg van een buitenlands onderzoeksprogramma. De 1-jarige Grijze zeehond kreeg deze zender afgelopen winter op Helgoland. Het gedrag van de zeehond, die inmiddels Irene is genoemd, kon men afgelopen maanden dus volgen. Ze zal de zender ook na herstel behouden, zodat in de gaten gehouden kan worden of zijn normale gedrag na een dergelijke ervaring kan herstellen. Dit komt ten goede aan de bescherming van het leefgebied van de zeehonden, omdat er daardoor een beter beeld verkregen wordt hoe ze hun gebied gebruiken.

Zo is van dit nog kleine zeehondje goed te zien dat ze de afgelopen 2 weken rondom de Doggersbank, middenin de Noordzee, heeft verbleven. Grijze zeehonden staan er om bekend dat ze ver de Noordzee optrekken voor hun voedsel. Waar en wanneer de verstrikking van Irene heeft plaatsgevonden is niet te achterhalen, maar gezien de ernst van de wond heeft ze er een tijd mee rondgezwommen. Momenteel is de toestand van het zeehondje dan ook kwetsbaar.

Plastic afval in zee is wereldwijd een groeiend probleem. Het blijft ook de Waddenzee en haar bewoners niet bespaard. Het Zeehondencentrum spant zich daarom in om zo veel mogelijk bewustwording te creëren op het gebied van plastic vervuiling.