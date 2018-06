Meisjes A1 HC Bedum kampioen

In poule 2A werd er gespeeld tegen teams uit Haren, Sneek, Delfzijl, Joure en Groningen. Met maar liefst 115 doelpunten voor en 11 tegen is dit veldseizoen bijzonder goed afgesloten en zal het team vanaf september waarschijnlijk in de 1e klasse uit gaan komen.

Nu veel van de meiden de leeftijd hebben bereikt waarop ze de middelbare school gaan verlaten is het zaak aan de club gebonden te blijven. In voorgaande jaren is gebleken dat de oudere teams de stad gaan verkiezen boven het dorp en de sport. HC Bedum hoopt dat dit team nog jaren voor Bedum zal blijven spelen zodat er wellicht een damesteam in het verschiet ligt.

Dankbetuigingen en complimenten gaan ook uit naar familie en vrienden voor de betrokkenheid, het begeleiden en het aanmoedigen langs de lijn.