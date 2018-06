Workshops en infomarkt dorpscoöperatie Klooster&Buren

Samen verantwoordelijk, samen betrokken, verbindend dat zijn de basisprincipes van de dorpscoöperatie. Het professionele team heeft samen met deskundige vrijwilligers een aantal bestaande diensten verder ontwikkeld en nieuwe elementen toegevoegd. Vanaf 10.00 uur zijn er in ’t Olde Heem in Kloosterburen, diverse workshops en is er een infomarkt voor belangstellenden uit de regio.

Er wordt informatie gegeven over de zorg en de personenalarmering. Het alarmeringssysteem van is intern ontwikkeld en momenteel een van de modernste in Nederland. Diverse organisaties hebben belangstelling getoond voor dit systeem. De zorg kan worden ingekocht door mensen die in ‘t Olde Heem een appartement huren. De bewoners van het pand zijn ouderen en jongeren die zelfstandig wonen. Zij maken hun eigen keuzes over wel of niet zelf koken. Hulp ja of nee. Zelfs het trouwe huisdier mag mee. Er zijn nog enkele appartement te huur.

Een heel nieuw onderdeel van Klooster&Buren is het Hotel met zorg. Mensen die uit het ziekenhuis komen en niet de mogelijkheid hebben om thuis aan te sterken, kunnen tijdelijk naar het Hotel met zorg. Het is ook een mogelijk vakantieadres voor mensen, die mantelzorg nodig hebben, maar waarvan de mantelzorger er een poosje niet is.

De verantwoordelijkheid van de dorpscoöperatie betreft niet alleen beschermd wonen en zorg, ook duurzame energie is een belangrijk item. In ’t Oldeheem zijn veel energiebesparende maatregelen getroffen. Deze hebben al een grote besparing opgeleverd. De coöperatie wil de opgedane kennis en ervaring graag delen met alle inwoners van omliggende dorpen.

Op het dak van ’t Olde Heem komen 200 tot 400 zonnepanelen. Met de aankoop van een energie certificaat kunnen inwoners van de postcode 9977 participeren in dit project en een daarmee een korting krijgen op hun energie belasting. De vrijwilligers van het HEC geven alle informatie hierover.

In de Nicolaaskerk is een inleiding over de visie, de toekomst en de ontwikkelingen. De laatste maanden is er hard gewerkt om de kerk op een duurzame wijze te verbouwen.

Op een historische plek, het oude klooster carré in Kloosterburen, wordt op een moderne manier invulling gegeven aan de oude kloostergedachte: samen leren, bezinnen, zorgen voor elkaar, groenten, fruit en kruiden verbouwen in de Kloostertuin, verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap, tafeltje dekje.