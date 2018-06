Wandeling langs Stolpersteine Bedum

Daarvoor is uit het Stolpersteine boekje een wandeltocht uitgezet van ongeveer 1,5 uur. Deelnemers kunnen stilstaan bij het verhaal van de Stolpersteine en van de bijzondere plekken die herinneren aan de donkere periode 1940 - 1945.

Aanmelding is gewenst, in verband met rondleiders. Dat kan via: info@vvvbedum.nl of 050 3015111.