Repair Café Ten Boer in dorpshuis

Weggooien omdat iets stuk is? Check eerst -met het Repair Café- of reparatie mogelijk is. Die scheur in de broek, dat naadje los van je jas. Je electrisch apparaat dat het laatst begaf. Je fietsverlichting is stuk, of je spatborden lopen aan. De vrijwilligers zijn van vele markten thuis.

Tegelijkertijd is ook de WegGeefwinkel open. Op de site van Dorpsbelangen Ten Boer (dorpsbelangentenboer.nl) kunnen spullen ook voor-aangemeld worden.