Openluchtvoorstelling over 60 jaar gaswinning in Ten Boer

Startend in de jaren 60, als het eerstegas jubelend wordt afgefakkeld en harten en huizen verwarmt. En eindigend in het heden, waarin men de gaskraan zo snel mogelijk wil dichtdraaien en met angst en beven wacht op de volgende klap. De voorstelling is te zien in een mobiel theater dat speciaal voor Toneelgroep Jan Vos gebouwd is: van 12 oktober tot en met 25 november in een weiland in Ten Boer, van 30 november tot en met 30 december in Zuidlaren (parkeerterrein Prins Bernhardhoeve). De kaartverkoop is inmiddels gestart.

Epicentrum van de vertelling is Hotel Boelens in Hoogezand-Sappemeer. In het eerste deel, als de gasbel net is ontdekt, denkt hoteleigenaar Andries Boelens een graantje mee te kunnen pikken van de aangekondigde rijkdom. Maar de hotelgasten van de NAM blijken meer geïnteresseerd in zijn dochters Bette en Aukje dan in zijn plannen. Als de jongste ongewenst zwanger raakt van een NAM-ingenieur, raken de levens van gasmannen en de hoteldochters onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wie is er verantwoordelijk voor de gevolgen van de gaswinning? Waarom liep de schadeafhandeling vast in een onontwarbare kluwen van belangen, emoties, rapporten en elkaar tegensprekende onderzoeken? En waarom reageerde de Nederlandse overheid zo traag, toen zich in Groningen een ramp aftekende?

Na Mansholt en Koning van het Grasland bouwt Toneelgroep Jan Vos verder aan een reeks aansprekende, actuele voorstellingen, die de inwoners van Noord-Nederland direct raken.

