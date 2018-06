Natuur- en tuinliefhebbers voor buitenlessen gezocht

Natuur- en tuinliefhebbers die graag over hun hobby willen vertellen krijgen nu als vrijwilliger de kans om leerkrachten te assisteren bij bijzondere buitenlessen van de scholen in Winsum.

De werkgroep Natuureducatie Winsum zoekt hiervoor vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een korte cursus met workshops over de natuur en natuurgebieden in Winsum. Deze workshops worden verzorgd door lokale deskundigen en liefhebbers die betrokken zijn bij de natuurgebieden in Winsum.

Bijvoorbeeld een imker of een coördinator van het snoeiteam Appelhof. Met behulp van circa 30 leskisten kunnen dan allerlei programma’s worden uitgevoerd met scholen. Nadruk ligt op de zintuiglijke waarneming, beleving en verwondering en dat wordt met kennis ondersteund. De vrijwilliger hoeft geen expert te zijn. Eigen enthousiasme en basiskennis via de workshops is voldoende. Veel lesmateriaal in de leskisten is gebaseerd op het doen van experimenten.

Alle scholen in Winsum doen mee en ook maar liefst 7 terreinbeheerders. De leerkracht is verantwoordelijk en als vrijwilliger assisteer je de leerkracht of docent. Bij interesse kan men contact opnemen Peter Dijkstra: telefoon (0595) 444188 of mail: natuureducatiewinsum@gmail.com.