Musical fuserende Wonderboom en Hunsingo in Blauwe Schuit

Die heeft als titel ‘Lang en Gelukkig?’ In deze sprankelende musical wortd alles omgegooid. De kinderen en jongeren van het Hogeland laten zien hoe Assepoester gekleineerd wordt door haar boze stiefzussen Paris en Hilton. Hoe Roodkapje verliefd is op de Boze Wolf die zelf helemaal in de war is over zijn imago! En hoe arme prins Roderick moet trouwen van zijn strenge moeder. Alles komt bij elkaar op het Grote Bal. Als dat maar goed gaat! Leven ze echt nog lang en gelukkig?!?

De samenwerking bevalt zo goed dat de twee cultuurorganisaties besloten hebben te gaan fuseren vanaf 2019. Met de gemeentelijke herindeling in het achterhoofd zetten Hunsingo en Wonderboom zo een eerste stevige stap naar een kunstencentrum voor heel het Hogeland.

Reserveren kan via: info@wonderboom.nl.