Interview Constanze Cromwell: ‘Ik zie overal vormen in’

“Het zijn echt twee losstaande werkgebieden”, legt Constanze Cromwell uit terwijl ze twee visitekaartjes geeft: Atelier Tegelkunst en PolyGlassArt. We spreken elkaar in het in aanbouw zijnde atelier in het karakteristieke huis waar zij en haar man en zoon sinds vorig jaar wonen. Ruim honderd jaar geleden was het gebouw een schooltje. Het is de bedoeling dat haar ouders op termijn er ook bij in komen wonen.

“Ik ben geboren en getogen in Groningen. Ik heb daarna jaren in Hoogland gewoond, een dorpje bij Amersfoort, samen met mijn man en zoon. Zoekend naar een geschikt huis waar mijn ouders ook bij in kunnen wonen en met voldoende ruimte voor een atelier, gingen we kijken in Groningen. Eerst in Oost-Groningen, maar dat was het voor ons net niet helemaal. Toen zijn we één keer hier wezen kijken in Kloosterburen en we waren meteen verkocht. De rust, de ruimte, de fijne sfeer. We hebben er geen moment spijt van gehad.”

Ontspannend

Cromwell begon met mozaïeken als experiment: eerst voornamelijk in het platte vlak. Haar eerste grote project was haar eigen badkamer. Tijdens het proces van ontwerp tot uitvoering ontstond het plan om deze vorm van kunst en ambacht ook met andere mensen te delen en zichzelf verder te ontwikkelen. Terugkijkend was dat het startpunt van haar ontwikkeling tot de kunstenaar die ze nu is.

Naast het maken van haar eigen werk en het geven van workshops werkte ze ook veel als begeleider van sociale projecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Ik heb bijvoorbeeld met psychiatrische patiënten, ouderen en kinderen gewerkt. Dan ging het vaak om gezamenlijke mozaïekprojecten. Dat was prachtig om te doen. Het is heel ontspannend en je zag mensen er echt van opleven. Zoiets hoop ik hier in Groningen ook weer te kunnen doen.”

Organisch

“Mozaïek leent zich heel goed voor zulke initiatieven. Want op zich is het laagdrempelig. Alleen als je echt hoge eisen stelt, zoals ik dat voor mezelf doe, dan is het juist best heel intensief. Ik ben met een gemiddeld werk een half jaar bezig, ieder stukje is op maat geknipt. Ook gaat veel aandacht uit naar het ontwerp en de ontwikkeling van de ondergrond. De laatste jaren werk ik alleen nog maar driedimensionaal. Ik wil uit het platte vlak springen.”

Inspiratie kan Cromwell vrijwel overal vandaan halen. “Mijn werk heeft iets organisch, maar mijn inspiratie haal ik niet alleen uit de natuur. Ik zie overal vormen in. Vooral als ik het niet druk heb en eindelijk tot rust kom. Soms spreekt een vorm me dan zo aan, dan moet ik het gewoon in mozaïek maken.”

Hiervoor gebruikt ze niet alleen tegels , maar ook smalti (een speciaal type gekleurd glas) én polymeerklei. “Op een gegeven moment maakte ik een klok. Dus in 3D met tegels en smalti, maar ik voelde dat ik iets extra’s nodig had. Toen ben ik voor het eerst gaan werken met polymeerklei. Dat pakte heel goed uit en zo ben ik er steeds meer mee gaan experimenteren. Tot ik zoiets had van: dit is zulk prachtig materiaal, dit heeft zijn eigen plekje nodig!”

“Deze klei is ontzettend laagdrempelig. Want je kunt hem ook in een huis, tuin en keuken-oven bakken. Het is verkrijgbaar in verschillende kleuren maar het meest uitdagende is je eigen kleur mengen. En de klei is te combineren met allerlei soorten materialen: Olieverf, inkt, glitters, glas, bedenk het maar…”

PolyGlassArt

“Ik combineer de klei het liefst met glas. Vandaar ook de naam PolyGlassArt. Ik versier onder meer flessen. En ja, dat glas kan gewoon in de oven hoor, dat knapt echt niet. Maar daarnaast ben ik nu ook heel erg bezig met voorwerpen die volledig uit polymeerklei bestaan, zoals geursteenhouders. Het leuke is dat je er niet maanden mee bezig bent, maar dat je binnen een dag al iets heel leuks hebt gemaakt.”

Cromwell geeft zowel op het gebied van mozaïek als polymeerklei workshops en cursussen. “Ik werk over het algemeen in kleine groepjes en op beide vlakken bied ik een basisworkshop en een cursus aan. Bij de workshop maak je meer kennis met het materiaal en de techniek en maak je in die drie-en-een-half uur iets leuks. Bij de cursus staat niks vast en ga je echt je eigen kunstwerk maken.”

Vanzelfsprekend is dat echt een proces op zich. “Je kan niet out of the blue een prachtig mozaïek- kunstwerk maken, dat kan niemand. Je zult echt eerst moeten oefenen, voordat je daadwerkelijk begint aan je kunstwerk wat je bijvoorbeeld in je eigen woonkamer wilt hebben.”

Samen

“Ik heb weleens iemand gehad die een fontein wilde maken. Toen hadden we technieken nodig die ik zelf ook nog niet kende. Maar dan gaan we dat samen doen. Mijn taak is in dat soort gevallen soms ook een stukje angst bij de cursist wegnemen. We doen het samen en als het niet goed gaat, proberen we het op een andere manier.”

“En ja ieder heeft zijn eigen smaak van wat mooie kunst is. Ik zelf vind het allerleukst als iets niet alleen op tafel staat om mooi te wezen, maar dat je er ook nog wat mee kan. Zoals deze pen versierd met polymeerklei.”

“Iets wat alleen de functie ‘mooi zijn’ heeft, dat mag eigenlijk niet van mezelf. Máár ik maak wel uitzonderingen, haha. Zoals deze bloemen hier van polymeerklei. Bloemen komen de laatste tijd wel meer terug in wat ik maak. Waarschijnlijk omdat ik zo dicht tegen de mooie natuur aan woon hier in Kloosterburen.”

Kennismaken met het werk van Constanze Cromwell kan onder andere in Het Winkelhuis in Leens, waar ze een stand heeft. En via haar websites: en

Tekst: Arjen J. Zijlstra