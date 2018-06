Eerste zonnedak in Kantens geopend

Het dak wordt geopend tijdens het midzomernachtfeest. Wethouder Harrie Sienot en burgemeester Marijke van Beek zijn van de partij om de bewoners die samen hernieuwbare energie opwekken aan te moedigen.

Eerder in juni opende de Hogelandster Energie Coöperatie een zonnedak aan de Hoofdweg 10 in Zuurdijk. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de feestelijkheden rondom de opening van 3 zonnedaken in juli, namelijk in Ten Boer, Onderdendam en Zuidbroek. Het is voor het eerst dat er meerdere openingen in één maand zijn. Volgens de Groninger Energie Koepel is er sprake van een trend: de opwekinstallaties van energiecoöperaties worden steeds groter en de projecten worden ook steeds sneller opgeleverd.

Sinds 2015 groeit het aantal energiecoöperaties in Nederland explosief. In Groningen groeit het aantal energiecoöperaties het snelst. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de regionale samenwerkingsstructuur van de coöperaties, die via de Groninger Energie Koepel (GrEK) opgebouwde kennis en ervaring met elkaar delen. Dat heeft ervoor gezorgd dat coöperatieve energieprojecten steeds groter worden. Ook de duur voor de voorbereidingsfase is voor de helft verkort.

In 2017 werden in het Ommeland drie projecten afgerond met een totaal opwekvermogen van 82.800 kwh. Alleen al in de eerste helft van 2018 worden er 7 energieprojecten afgerond met een totale opwekcapaciteit van ruim een half miljoen kwh. De Groninger Energie Koepel heeft zich inmiddels samen met Grunneger Power en de Natuur en Milieufederatie voorbereid op professionele ondersteuning voor Groningers die grote opwekinstallaties coöperatief willen exploiteren, zoals windmolenparken of grote zonnepanelenparken.