Wielerronde van Bedum stilgelegd na ongeval wielrenner

Het is de derde keer in vier jaar tijd dat een renner stevig ten val is gekomen tijdens de Omloop van Bedum. Het ongeluk gebeurde in de finish-straat. Van Zijl klapte over zijn stuur en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

De rijder van Vlasman liep vermoedelijk een sleutelbeenbreuk op. De koers werd tijdelijk geneutraliseerd, totdat Van Zijl afgevoerd werd.

In 2014 kwam Dex Groen te midden van het publiek ten val en werd de Omloop stilgelegd. Hij en drie toeschouwers raakten gewond. Vorig jaar liep Coen Rijpma bij een wegversmalling negen gebroken ribben en twee klaplongen op.