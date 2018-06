Wandelexcursie oude meander Hunze

De rivier De Hunze stroomde ooit door Drents moerasgebied en Gronings wierdenlandschap. Het prachtige weidegebied tussen Adorp en Harssensbosch is een mooi voorbeeld van het historische Reitdiepgebied waar vele sporen van de Hunze en van vroege ontwikkelingen zoals borgen en wierden te vinden zijn. Deelnemers lopen dwars door de weilanden en bezoeken ook het gerestaureerde boerderijtje op Harssensbosch waar een permanente tentoonstelling over de historie van het landschap is ingericht.

De afstand is circa 6 kilometer. De start is bij de kerk van Adorp. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website.