Vier podiumplaatsen Loopgroep Bedum

Op woensdagavond gingen negen atleten van start in de Hippolytusrun in en rondom Middelstum. Op de 10 kilometer was Edward Pechler – net als in Stedum - te snel voor alle mannen 50 en hij klokte af na 39:46, goed voor de eerste plaats. Carla Frankruijter wist met een nieuwe beste tijd van 48:30 beslag te leggen op de derde plaats bij de vrouwen 40. David Samson liep deze afstand in 45:19 en Mara Kuipers met Henk Schuitema in 1:02:00. De 5 kilometer werd voltooid door Johan Koster in 27:15, Erik Stam: 27:22, Sander de Vries: 28:18 en Annelies Kamminga: 28:23.

In de XRun te Harkstede waren donderdagavond zes leden van de loopgroep aanwezig. Peter van de Hulst ging van start op de langste afstand, de halve marathon. Hij voltooide zijn 88 e (!) halve marathon in 1:52:20. Op de 10 kilometer was er succes voor Erika Broekema. Broekema is nog op de weg terug, maar er was nu al geen dame die haar bij kon houden. Ze werd eerste in 45:45 door prima tempowerk van clubmaatje Erik van Dijken. Marloes Bosma liep deze afstand in een keurige 54:36. Op de 5 kilometer waren alle tegenstanders bij voorbaat kansloos, want Ben Stellingwerf stond aan de start. Hij liep solo naar een tijd van exact 16 minuten. Sander de Vries liep net als daags ervoor nu ook weer een 5 km: 29:38.

Op zondag vond op Kardinge in Groningen de Speedman triatlon plaats. Carla Frankruijter, die woensdag ook al een 10 km liep, ging hier opnieuw van start, nu voor 1000 meter zwemmen, 41 km fietsen en 11km hardlopen. Ze genoot er zichtbaar van – het was haar derde triatlon in drie weekenden – en finishte na 2:44:37, goed voor de 13 e plaats in een deelnemersveld van 23 dames.