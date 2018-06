Ruim 500 bedrijvenvoetballers in Bedum in actie

De 29ste editie van Bedrijvenvoetbal Bedum heeft in twee dagen tijd ruim 500 spelers in actie gehad.

Onder grote publieke belangstelling versloeg Hoeksema Schilders/Van Dijk keukenmontage het team van JAHEKO in de finale na strafschoppen. De Fairplay bokaal was voor Hogeland Nieuws.

Bij het damestoernooi prolongeerde Kooistra Tuin en Dier hun titel. Groenvoorziening AJ Van der Werf/De Roo Drente werd tweede. De Fairplay bokaal ging naar Van Bruggen bestratingen.

Speciaal voor de ietwat oudere voetballers hield de organiserende stichting een 7x7 toernooi op een half veld. Twaalf teams met allemaal 40 plussers streden op een half veld voor de prijzen. Na een spannende strijd was Problicity in de finale na strafschoppen te sterk voor de mannen van Gonnie Smit Hypotheken. Sterspeler en sponsor Gert Jan Hageman won daarmee de beker bij het 7 tegen 7 voor de vierde achtereenvolgende keer. De Fairplay cup was voor Maatwerk in Bouwen & Meijerink Hypotheken.

Het weekend begon met een sponsoravond met medewerking van oud-topvoetballer John de Wolf. Na de ontboezemingen van John de Wolf mochten vijf lokale goede doelen zich presenteren door een pitch. De Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting kreeg de meeste stemmen van de circa 140 aanwezige ondernemers. Harco Fleurke kreeg van het stichtingsbestuur een cheque van € 1.000 voor de verdere ontwikkeling van de Memorybox.

Op vrijdagavond genoten 1000 bezoekers van een Hollandse avond met Django Wagner, de Gebroeders KO en AVD Entertainment. Tijdens de afsluitende feestavond op zaterdag waren er 1500 bezoekers.