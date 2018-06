Route 99 Kunst boven Groningen

Ze zijn vanuit verschillende disciplines (schilderkunst, fotografie, keramiek, beeldhouwen, zijde) met hun kunst bezig. Dat maakt de route zo gevarieerd en boeiend. In haar atelier in Zoutkamp werkt Aly van de Wal de schetsen uit die ze buiten heeft gemaakt. Een deel van haar werk is te zien in haar atelier een ander deel is op reis want Aly neemt deel aan tentoonstellingen in binnen-en buitenland.

Momenteel hangt haar werk in het Maritiem Museum van Willemstad, Curacao. Daarna in New York. Wie haar werk dichterbij huis wil bekijken kan terecht bij Kunstlievend Genootschap Pictura aan het Martinikerkhof in Groningen, het Wierdenlandmuseum Ezinge en Museum Mohlmann Appingedam.

Aly maakt deel uit van de Groninger kunstkring De Ploeg die dit jaar zijn 100-jarige bestaan viert.

Alle informatie over Route 99 is te vinden op: www.route99.nl.