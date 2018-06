Midzomernachtwandeling Westernieland

De Commissie Kerk in het Dorp - Westernieland houdt zaterdag 23 juni een midzomernachtwandeling in het kader van het Sint Jans feest.

De kerk in Westernieland is vanaf 21.00 uur open; om half tien begint het programma met het verhaal van Sint Jan en de zonnewende. Rond tien uur start de midzomernachtwandeling van ongeveer een uur door de omgeving van Westernieland (twee routes: 2.5 km of 5 km). Bij terugkomst bij de kerk is de zon ondergegaan, maar brandt er een vuur en is er muziek van ‘De mannen onder hoed’.

Graag even opgeven via info@kerkinhetdorp.nl. Deelname is gratis.