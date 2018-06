Theatergroep Het Nieuwe Masker speelt zaterdag 23 juni om 20.15 uur een comedy uit de koker van het theatergezelschap Theater Te Water, De Vliegende Hollander, in de Blauwe Schuit in Winsum.

Een spannend verhaal over de zoektocht naar de Vliegende Hollander in een bijzonder komisch jasje. Deze voorstelling vertelt het huiveringwekkende en bloedstollende verhaal van De Vliegende Hollander. Of liever gezegd het verhaal van: ‘de zoektocht naar De Vliegende Hollander’. Wat iets heel anders is, maar op hetzelfde neerkomt, omdat het ook over de Vliegende Hollander gaat. Huiveringwekkend en bloedstollend klinkt misschien behoorlijk spannend, maar wees gerust; de voorstelling is doorspekt van doldwaze humor, kluchtige elementen en technische decor-hoogstandjes.

Kaarten kunnen gereserveerd worden op: www.deblauweschuit-winsum.nl.