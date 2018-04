Oranjeconcert Wilhelmina Leens met zanger Gerrit Breteler

Geboren Twentenaar maar al sinds zijn jeugd wonende in Friesland (Nes) verwoord Gerrit Breteler in zijn zang het Friese platteland. Breteler woont vlakbij de Waddenzee en dit inspireert hem enorm om liedjes te schrijven, toneelstukken te schrijven en te schilderen.

Hij heeft zich in de loop van de jaren tot een veelzijdig kunstenaar ontwikkeld. Zijn nieuwste CD “Still” is afgelopen januari uitgekomen met zowel Nederlandse, Friese als ook Engelstalige nummers. Wilhelmina zal Breteler bij enkele van zijn luisterliedjes begeleiden.

Natuurlijk laat Wilhelmina ook later dit jaar weer op hoog niveau van zich horen. Aankomende juni doet Wilhelmina mee aan een concours op het eiland Borkum. Het stuk “Flashback”, een tweede divisie werk, dat Wilhelmina daar zal spelen is al op het Oranjeconcert te horen en belooft samen met zanger Breteler het hoogtepunt te worden van de avond.

Componist Jan de Haan maakte dit werk voor het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest . Zijn Flashback van het Engelse kerklied “Deep Harmony” nam hij als inspiratiebron en verwerkte het in dit muziekstuk. Het werk heeft vele muzikale wendingen, verrassingen en effecten.

Daarnaast is er een muzikaal hoogstaand programma. Wilhelmina is trots op haar jonge leden, zij zijn enthousiaste muzikanten en functioneren prima in het orkest. In het jeugdorkest krijgen ze extra les in samenspel en luisteren naar elkaar. Wat zij in het jeugdorkest leren zullen zij laten horen.

Dit Oranjeconcert wordt een prachtige afsluiting van Koningsdag 2018. Voor meer informatie over het concert, voorverkoopadressen en prijzen verwijst Wilhelmina Leens u graag naar de website: www.wilhelminaleens.nl